Экс-глава "Ринвестбанка" приговорен к условному сроку и выплате 280 млн руб.

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Советский районный суд Рязани в среду признал бывшего председателя правления "Ринвестбанка" Максима Ткачева виновным в злоупотреблении полномочиями и неправомерными действиями при банкротстве, сообщила пресс-служба суда.

Ткачеву назначено наказание в виде одного года и девяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года, говорится в пресс-релизе.

Также он лишен права занимать должности в коммерческих организациях, связанные с выполнением управленческих функций, сроком на три года.

Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного в пользу государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в счет возмещения вреда, причиненного преступлениями, 279 млн 750 тыс. 113 рублей 55 копеек.

"Судом установлено, что являясь председателем правления "Ринвестбанка", он в 2015-2016 гг. действуя в составе группы лиц (...) путем неправомерного удовлетворения имущественных требований отдельных кредиторов банка причинил банку Рязани крупный ущерб на общую сумму около 360 млн рублей. Также ему инкриминированы неправомерные действия при банкротстве кредитного учреждения", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2016 года Арбитражный суд Рязанской области признал "Ринвестбанк" банкротом. В отношении должника введена процедура конкурсного производства. Функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов.

ООО "РИКБ "Ринвестбанк" было основано в 1995 году при участии ряда крупных предприятий и администрации Рязанской области. Услугами банка пользовались физлица, организации и предприятия в Москве, Туле, Самаре, Рязани и Рязанской области.