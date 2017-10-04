В Петербурге будут судить китайца за попытку вывезти из РФ работу Саврасова

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Гражданин КНР предстанет перед судом в Санкт-Петербурге по делу о незаконном перемещении культурных ценностей через границу Таможенного союза.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города в среду, иностранец обвиняется в том, что в марте, вылетая в Китай из аэропорта "Пулково", сдал в багаж чемодан с сокрытой в нем картиной кисти Алексея Саврасова "Зимний пейзаж", а также скрыл в ручной клади альбом для зарисовок Ольги Лагоды-Шишкиной объемом 20 листов.

"При этом вывозимые культурные ценности задекларированы не были, решения компетентного органа о возможности их вывоза не имелось, соответствующая экспертиза не проведена. Общая стоимость незадекларированных культурных ценностей составила более 1,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Расследование дела завершено, материалы направлены в суд.