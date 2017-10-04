В Госдуме рассказали о намерении якобы плененного в Сирии казака бороться с ИГ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Донской казак Роман Заболотный в свое время высказывал идеи борьбы с членами "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом сообщил агентству "Интерфакс" заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Мы разбираемся, действительно ли это он (Заболотный - ИФ) на видео, потому что когда я был атаманом (Всевеликого войска Донского - ИФ), а он был в Аксайском казачьем юрте, он был с шевелюрой и без бороды, а здесь на видео - лысый и с бородой. Будем связываться с родственниками, со знакомыми, выяснять, как он туда попал и по какой причине. Потому что ранее он высказывал мнение, что нужно защищать ценности, которые разрушает ИГ в Сирии", - сказал Водолацкий.

Ранее донские казаки узнали своего сослуживца Заболотнего на опубликованном террористами ИГ видео о якобы пленении россиян на территории Сирии. "Казаки молятся, чтобы Роман вернулся домой. Для них публикация такого видео стала шоком", - заявили агентству в пресс-службе Всевеликого войска Донского.

В последнее время связь с ним пропала. О его намерении ехать в Сирию никто не знал. Сейчас сослуживцы морально поддерживают его семью, отметили в пресс-службе.

Во вторник в некоторых СМИ появилось видео, на котором запечатлены двое россиян, якобы взятые в плен террористами в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Один из них состоит в общественной организации "Боевое братство. Домодедово", сообщила во вторник "Новая газета".

В министерстве обороны РФ заявили, что никаких происшествий с российскими военнослужащими в Сирии не было. "Все военнослужащие Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению", - сказали в военном ведомстве РФ.