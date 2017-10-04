Разговоры о назначении Неверова главой фракции ЕР назвали преждевременными

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Разговоры о том, что Сергей Неверов возглавит фракцию "Единая Россия" в Госдуме, преждевременны, сказала "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь Неверова Лилия Бирюкова.

"Давайте дождемся окончания консультаций", - сказала Бирюкова.

Ранее в СМИ появилась информация, что вопрос с руководителем фракции в Госдуме еще не решен, им может стать первый замруководителя Андрей Исаев или секретарь Генсовета партии Сергей Неверов.

Вместе с тем источники "Интерфакса" в руководстве фракции парламентского большинства утверждают, что в их рядах зреет понимание, что другой фигуры, кроме Неверова, на должность, освободившуюся после назначения Владимира Васильева врио главы Дагестана, нет.

"Васильев был значимой фигурой в глазах всех членов фракции. Между ним и Неверовым в начале текущего созыва сразу сложился тандем. И назначение Сергея Ивановича на должность, которую освобождает Васильев, позволило бы продолжать во фракции такую же конструктивную работу, какая велась до сих пор", - отмечает собеседник агентства.