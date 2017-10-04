В сенате США призвали здраво оценивать "решительную и искусную" российскую разведку

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета по разведке сената США Ричарда Берр заявил в среду, что американские официальные лица, связанные с процессом выборов, должны проявлять бдительность из-за действий разведки РФ, передает телеканал CBS.

Такое заявление сделано им на пресс-конференции, посвященной расследованию предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы США.

По словам сенатора, "российская разведка полна решимости, искусна", а "сотрудникам каждой избирательной кампании и каждых выборов следует всерьез воспринимать" этот факт.

Он заявил, что Россия "в настоящий момент активно пытается посеять хаос в нашем избирательном процессе".

В то же время сенатор пояснил, что комитет пока не собирается обнародовать документы касательно того, что Россия, предположительно, пыталась влиять на исход выборов в США посредством рекламы в Facebook.

В свою очередь присутствовавший на пресс-конференции представитель комитета демократ Марк Уорнер заявил, что США нуждаются в "более агрессивном общеадминистративном подходе по вопросу защиты нашей электоральной системы".

На пресс-конференции конгрессмены также отказались делать промежуточные выводы по этому расследованию.

Ранее стало известно, что компания Facebook передала подборку из 3 тыс. рекламных сообщений, якобы размещенных Россией, в комитет по разведке палаты представителей конгресса США. Все эти рекламные объявления были связаны с 470 страницами и аккаунтами, зарегистрированными в социальной сети. Соцсеть некоторое время назад уже передавала данные о платной рекламе спецпрокурору Роберту Мюллеру, который курирует расследование, и его команде.

В настоящее время в США проходит расследование, которое должно установить, имело ли место российское вмешательство в выборы президента США в 2016 году.