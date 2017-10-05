Экс-губернатор Приморья Миклушевский в четверг попрощается с коллегами

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Приморья Владимир Миклушевский планирует в четверг провести встречу с аппаратом администрации региона и попрощаться с коллективом, сообщил агентству "Интерфакс" представитель администрации края.

"Владимир Миклушевский сегодня (в четверг - ИФ) проведет совещание со своей командой, вице-губернаторами. Обсудят текущую ситуацию, а также он попрощается с коллективом", - сообщил собеседник агентства.

Он также добавил, что назначенный главой государства исполняющим обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко пока в регион не прилетел, "но прибудет в четверг вечером или в пятницу".

Как сообщалось , президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт".