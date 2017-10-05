В России

Полицейского-свидетеля убийства пауэрлифтера в Хабаровске заподозрили в халатности

Есть обновление от 07:21

Сотрудника уволили из МВД, его начальству грозят дисциплинарные взыскания

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура инициировала проверку в отношении сотрудника полиции, который, по данным надзорного органа, был свидетелем убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева в Хабаровске.

"По результатам изучения материалов уголовного дела в отношении Анара Аллахверанова, обвиняемого в совершении убийства А.Драчева, прокуратурой края установлено, что в компании обвиняемого в момент совершения преступления находился ранее знакомый ему сотрудник УМВД России по Хабаровску", - говорится в сообщении прокуратуры Хабаровского края.

В РоссииФСБ подтвердила явку с повинной предполагаемого убийцы пауэрлифтера в ХабаровскеФСБ подтвердила явку с повинной предполагаемого убийцы пауэрлифтера в ХабаровскеЧитать подробнее

Прокуратура отмечает, что сотрудник полиции был очевидцем преступления, однако не принял должных мер, чтобы его пресечь. В связи с этим от следствия потребовали выделить в отдельное производство материалы в отношении полицейского, бездействие которого расценивает как халатность (ст.293 УК РФ).

Между тем, пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю сообщила, что сотрудника уволили "по отрицательным мотивам". Отмечается, что непосредственные руководители сержанта также могут понести наказание, к ним будет применена строгая мера дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения со службы в органах внутренних дел.

Как сообщалось, известный пауэрлифтер Андрей Драчев был убит в драке у одного из городских кафе в Хабаровске утром 20 августа. Спортсмен скончался от черепно-мозговой травмы. Подозреваемый в убийстве - уроженец Амурска Анар Аллахверанов скрылся, но позднее сдался полиции. В настоящее время он арестован.

Следственный комитет возбудил не только уголовное дело в связи с гибелью Драчева, но также и дело по статье "халатность" в отношении двух сотрудников Росгвардии, которые не предотвратили случившееся.

Теги: Хабаровск, Андрей Драчев
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Путин отправил в отставку губернатора Приморского края МиклушевскогоПутин отправил в отставку губернатора Приморского края Миклушевского
И.о. главы региона назначен Андрей ТарасенкоПодробнее
Военным-контрактникам собрались ограничить публикации в интернетеВоенным-контрактникам собрались ограничить публикации в интернете
В частности им запретят размещать сведения о своей геолокации и ведомственной принадлежностиПодробнее
Полиции Петербурга дано указания жестко пресекать несогласованные акции 7 октябряПолиции Петербурга дано указания жестко пресекать несогласованные акции 7 октября
Ранее Смольный отклонил более 10 заявок на проведение встречи с Алексеем Навальным в центре городаПодробнее
Все туристы с просроченными билетами "ВИМ-Авиа" вернулись в РоссиюВсе туристы с просроченными билетами "ВИМ-Авиа" вернулись в Россию
До середины октября авиакомпания окончательно завершит все рейсыПодробнее
Минобрнауки представило рейтинг лучших школ России за 2016-2017 годыМинобрнауки представило рейтинг лучших школ России за 2016-2017 годы
Первую тройку составили учебные заведения из Петербурга, Саранска и МосквыПодробнее
Ткачев пообещал появление российского пармезана через три годаТкачев пообещал появление российского пармезана через три года
По мнению министра сельского хозяйства, именно столько времени потребуется на производство качественного продуктаПодробнее
В Кремле пообещали позаботиться о пленниках ИГ в случае наличия у них гражданства РФВ Кремле пообещали позаботиться о пленниках ИГ в случае наличия у них гражданства РФ
Заявления об опознании мужчин с видеоролика ИГ их знакомыми сочли не слишком заслуживающими доверияПодробнее
Сослуживцы опознали донского казака из ролика с пленниками ИГСослуживцы опознали донского казака из ролика с пленниками ИГ
Казаки заявляют, что потеряли с ним связь какое-то время назад и не знали о его намерении ехать в СириюПодробнее
Лавров рассказал о безуспешных попытках оздоровления отношений РФ и СШАЛавров рассказал о безуспешных попытках оздоровления отношений РФ и США
Двусторонние связи остаются заложником разборок в американском истеблишменте, уверен глава МИДПодробнее
В "Мемориале" заявили о встрече Москальковой с подложными пропавшими без вести в ЧечнеВ "Мемориале" заявили о встрече Москальковой с подложными пропавшими без вести в Чечне
По данным правозащитников, омбудсмен во время поездки в республику встретилась не с людьми из списка "Новой Газеты", а с их братьямиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 октября6 фото
04 октября
Фотохроника 4 октября
Протесты в Каталонии7 фото
03 октября
Протесты в Каталонии
Лучшие фото недели10 фото
29 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреНижняя палата парламента Канады приняла "закон имени Сергея Магнитского"В РоссииПутин отправил в отставку губернатора Приморского края МиклушевскогоВ миреЧто случилось этой ночью: четверг, 5 октябряВ РоссииВоенным-контрактникам собрались ограничить публикации в интернетеВ РоссииПолиции Петербурга дано указания жестко пресекать несогласованные акции 7 октябряКультураКритиковавший "Матильду" глава совета при Минкультуры ушел со своего поста

К российско-саудовским переговорам по линии ВТС подготовлены контракты на $3 млрд

Минобороны РФ заявило о ликвидации еще семи командиров "Джабхат ан-Нусры"

Минобороны РФ заявило о ликвидации еще семи командиров "Джабхат ан-Нусры"Лидер группировки Абу Мухаммед аль-Джуляни находится в коме Подробнее

Трутнев предложил выдавать землю инвесторам по аналогии с "дальневосточным гектаром"

Facebook и Twitter согласились участвовать в слушаниях в конгрессе по "российскому делу"

Фондовые индексы США слабо выросли и в очередной раз обновили рекорды

На арсенале под Винницей продолжили детонировать боеприпасы

Цена на нефть Brent осталась на уровне $55,8 за баррель

Дени Вильнев: если современные технологии исчезнут, у людей возникнет много проблем

Дени Вильнев: если современные технологии исчезнут, у людей возникнет много проблемРежиссер рассказал о продолжении "Бегущего по лезвию", о своих источниках вдохновения, восстании машин и российской культуре в контексте вселенной нового фильма Подробнее

К сотрудникам "Открытой России" и их родственникам пришли с обысками по "делу ЮКОСа"

Что случилось этой ночью: четверг, 5 октября

Недоглядевшую за трехлетним ребенком воспитательницу детсада будут судить на Камчатке

Нападение на полицейского не помогло жителю Томской области попасть в тюрьму

Эксперты подсчитали количество жертв в случае ядерного удара КНДР

Эксперты подсчитали количество жертв в случае ядерного удара КНДРПрименив все свои боеголовки, Пхеньян сможет уничтожить 2 млн человек Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции