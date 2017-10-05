Полицейского-свидетеля убийства пауэрлифтера в Хабаровске заподозрили в халатности

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура инициировала проверку в отношении сотрудника полиции, который, по данным надзорного органа, был свидетелем убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева в Хабаровске.

"По результатам изучения материалов уголовного дела в отношении Анара Аллахверанова, обвиняемого в совершении убийства А.Драчева, прокуратурой края установлено, что в компании обвиняемого в момент совершения преступления находился ранее знакомый ему сотрудник УМВД России по Хабаровску", - говорится в сообщении прокуратуры Хабаровского края.

Прокуратура отмечает, что сотрудник полиции был очевидцем преступления, однако не принял должных мер, чтобы его пресечь. В связи с этим от следствия потребовали выделить в отдельное производство материалы в отношении полицейского, бездействие которого расценивает как халатность (ст.293 УК РФ).

Между тем, пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю сообщила, что сотрудника уволили "по отрицательным мотивам". Отмечается, что непосредственные руководители сержанта также могут понести наказание, к ним будет применена строгая мера дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения со службы в органах внутренних дел.

Как сообщалось, известный пауэрлифтер Андрей Драчев был убит в драке у одного из городских кафе в Хабаровске утром 20 августа. Спортсмен скончался от черепно-мозговой травмы. Подозреваемый в убийстве - уроженец Амурска Анар Аллахверанов скрылся, но позднее сдался полиции. В настоящее время он арестован.

Следственный комитет возбудил не только уголовное дело в связи с гибелью Драчева, но также и дело по статье "халатность" в отношении двух сотрудников Росгвардии, которые не предотвратили случившееся.