Экс-губернатор Приморья рассказал о новой работе в Москве

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Приморья Владимир Миклушевский заявил, что его просьба об отставке с поста главы региона связана со сменой места работы.

"Это было заявление по собственному желанию. Я предполагаю сменить место работы, в рамках той кадровой ротации, которую проводит президент", - сказал Миклушевский в четверг журналистам во Владивостоке.

Он добавил, что его ждет новая, интересная работа в Москве. "Повторюсь, все, что произошло - это согласованное решение в рамках общекадровой политики. Работа интересная, о ней я скажу, когда произойдет назначение...Я возвращаюсь в Москву", - сказал Миклушевский.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт".