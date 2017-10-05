Недоглядевшую за трехлетним ребенком воспитательницу детсада будут судить на Камчатке

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя детского сада N50 в Петропавловске-Камчатском, трехлетний воспитанник которого попал в реанимацию, попытавшись скатиться с горки, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Камчатскому краю Елена Матафонова.

"Воспитатель обвиняется по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - сказала Матафонова агентству "Интерфакс" в четверг.

Санкцией этой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на один год.

Старший помощник напомнила, что инцидент произошел 16 июня на игровой площадке детсада. Трехлетний воспитанник учреждения во время прогулки, оставшись без присмотра, попытался самостоятельно скатиться с горки. На ее металлическом поручне была натянута атласная лента, не предусмотренная конструкцией детского комплекса. Ребенок зацепился за эту ленту и повис на ней, потеряв сознание от асфиксии. Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение Камчатской детской краевой больницы. Впоследствии было установлено, что здоровью ребенка причинен тяжкий вред.

"По версии следствия, в тот день воспитатель детсада самоустранилась от тщательного присмотра за вверенными ей детьми. Обвиняемая не убедилась в отсутствии на детской горке опасных для малышей предметов", - сказала Матафонова.

Она подчеркнула, что в ходе расследования дела, СКР внес в администрацию Петропавловск-Камчатского представление об устранении причин и условий, способствовавших преступлению. По итогам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечен ряд лиц из числа работников детского сада. Кроме того, усилены меры обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников на территории дошкольных образовательных учреждений.