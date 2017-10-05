Трутнев предложил выдавать землю инвесторам по аналогии с "дальневосточным гектаром"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил подготовить изменения в законодательство, упрощающие порядок предоставления земельных участков инвесторам на Дальнем Востоке.

"Мы подготовим изменения в законодательство, сделаем то же самое, что по одному (дальневосточному - ИФ) гектару. По дальневосточному гектару никто никуда ничего не переводит, человек получил и использует так, как считает целесообразным. Также Корпорация развития Дальнего Востока, у которой есть право изымать земельные участки для целей реализации инвестпроектов, не будет ничего никуда переводить, это неправильно", - сказал Трутнев в четверг журналистам в Хабаровске.

Полпред отметил, что ряд инвесторов столкнулись с трудностями при переводе земли из одной категории в другую.

"У нас есть инвесторы, которые переводят земельный участок из категории в категорию 8 лет и до сих пор не перевели", - сказал полпред.

Трутнев пояснил, что предлагаемые изменения позволят Корпорации развития Дальнего Востока право изымать земельные участки и предоставлять их без учета целевого назначения.

С 1 февраля 2017 года право на "дальневосточный гектар" имеет каждый россиянин. Оформить участок можно бесплатно, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.