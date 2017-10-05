Спонсор-педофил в Иркутской области осужден на 14 лет колонии строгого режима

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Суд города Братск Иркутской области приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима местного жителя, который материально помогал детскому социально-реабилитационному центру и одновременно снимал его воспитанниц в порнографических роликах.

Как сообщила в четверг региональная прокуратура, Братский городской суд признал 50-летнего мужчину виновным в изготовлении и распространении через Интернет детской порнографии с участием неустановленных лиц, не достигших 14-летнего возраста, а также в сексуальном насилии над детьми (часть 2 статьи 242.1 УК РФ, часть 4 статьи 132 УК РФ, часть 2 статьи 242.2 УК РФ).

"Преступления вызвали большой общественный резонанс, поскольку в 2015-2016 годах обвиняемый совершал их в отношении воспитанницы социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и в отношении малолетней девочки, оставшейся без попечения родителей", - говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что житель Братска оказывал материальную помощь одному из социально-реабилитационных центров в Падунском районе города и от органов опеки получил разрешение на временное проживание у него двух девочек 7 и 8 лет. Еще одну девочку он брал на временное проживание из многодетной семьи, которой также помогал материально.

Сообщалось также, что прокуратура выявила ряд нарушений в сотрудничавшем с педофилом социально-реабилитационном центре. Так, в учреждении не соблюдались правила временной передачи детей-сирот на воспитание в семьи. В частности, не учитывались пожелания детей, родственные связи и привязанности, что, по мнению прокуратуры, свидетельствует о безразличном отношении сотрудников центра к своим подопечным.