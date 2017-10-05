"Коктейль Молотова" и патроны обнаружили у здания Росгвардии в Великом Новгороде

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Возле здания, где размещается Новгородское подразделение Росгвардии, обнаружен пакет с "коктейлем Молотова" и патронами, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"Информация о подозрительном пакете у здания Росгвардии на проспекте Корсунова поступила оперативникам около 12:00. Прибыв к месту, оперативники действительно обнаружили у здания пакет. Предварительно, в нем находятся емкость с "Коктейлем Молотова" и патроны", - сказал собеседник агентства.

Территория вокруг этого места оцеплена. На месте находки продолжают работу оперативники.

В пресс-службе Новгородского подразделения Росгвардии информацию о происшествии не комментируют.