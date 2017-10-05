Верховный суд пересмотрит дело осужденной за госизмену жительницы Сочи

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Дело Инги Тутисани, осужденной по статье о государственной измене за отправленное своему знакомому в Грузию СМС-сообщение об открытом передвижении в 2009 году российской военной техники в сторону Абхазской границы, передано в судебную коллегию Верховного суда. В ближайшее время суд должен назначить дату судебного заседания. Об этом сообщил адвокат женщины Иван Павлов, руководитель Команды 29.

"Сегодня мне стало известно, что Верховный суд рассмотрел нашу кассационную жалобу и решил передать дело моей подзащитной Инги Тутисани на пересмотр судебной коллегией Верховного суда. Мы надеемся, что справедливость восторжествует и Тутисани выйдет на свободу, как уже вышли осужденные по аналогичным делам Оксана Севастиди, Анник Кесян и Марина Джанджгава. Надеюсь, что на этом абсурдные дела о госизмене за смс-ку закончатся - во всяком случае, те, о которых нам известно", - заявил Павлов.

Приговор Тутисани был вынесен в июле 2014 года. Судья Алексей Иванов, ранее приговоривший к 12 годам лишения свободы по статье о госизмене диспетчера сочинского аэропорта Петра Парпулова, приговорил Тутисани к 6 годам колонии общего режима.

О деле Тутисани стало известно после того, как осужденная по аналогичному обвинению Оксана Севастиди вышла на свободу. Президент помиловал Севастиди, после чего ее дело пересмотрел Верховный суд, снизив наказание с 7 до 3 лет. Севастиди рассказала об еще одной осужденной за sms Анник Кесян, после чего правозащитники узнали еще о двух других женщинах Марине Джанджгаве и Инге Тутисани, отбывающих сроки по аналогичным делам. В июле 2017 года Путин подписал указы о помиловании Кесян и Джанджгавы, однако Тутисани продолжала отбывать наказание.