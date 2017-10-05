На предприятии "ЛУКОЙЛа" в Нижегородской области произошел пожар

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Экстренные службы в среду тушат пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Кстовском районе Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации района.

"По информации ГОиЧС Кстовского района, на территории сырьевой базы ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" при подготовке к плановым ремонтным работам произошел взрыв резервуара объемом 10 тыс. кубометров", - сказал собеседник агентства.

На месте работают экстренные службы и пожарные. Угрозы для жизни населения нет, информации о пострадавших также нет.