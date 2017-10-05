Психически больной убийца-каннибал задержан в Татарстане

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства зверского убийства мужчины, ставшего жертвой каннибала.

Пресс-служба управления СКР по Татарстану сообщает, что тело 53-летнего мужчины с резаными ранами шеи и живота было обнаружено в ночь на четверг в избе села Новое Ильдеряково Аксубаевского района. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержан страдающий шизофренией 40-летний местный житель, который признал причастность к совершению преступления.

По версии следствия, подозреваемый гостил у мужчины и в какой-то момент решил убить хозяина дома, чтобы съесть его. "Для этого злоумышленник стал избивать мужчину сначала руками, а потом табуреткой. Когда тот перестал подавать признаки жизни, он перерезал ему горло и вскрыл живот, после чего употребил части тела потерпевшего в пищу. Затем мужчина позвонил в полицию и сообщил о произошедшем", - говорится в сообщении.