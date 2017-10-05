Леонида Волкова задержали через несколько часов после освобождения

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Начальника штаба оппозиционера Алексея Навального - Леонида Волкова снова задержали, сообщил в четверг "Интерфаксу" юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

"Леонида снова задержали. Сейчас еду к нему в отделение полиции, будем разбираться", - сказал Жданов.

Он добавил, что причины задержания Волкова пока неизвестны. "Мы считаем это беспределом, учитывая, что сегодня суд признал незаконным его арест", - заявил Жданов.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов.

Ранее в четверг Мосгорсуд отменил решение об административном аресте Волкова на 20 суток и отправил дело в Нижний Новгород, оппозиционер был освобожден из-под ареста.

Волков был задержан 29 сентября в Нижнем Новгороде. Материалы в отношении него были направлены изначально в Симоновский суд Москвы, но позже переданы по подсудности в Савеловский суд по месту регистрации. Суд 2 октября признал его виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и назначил ему 20 суток административного ареста .

2 октября Симоновский суд Москвы поместил на 20 суток ареста по аналогичному правонарушению и Навального. Его защита обжаловала решение суда, заседание по рассмотрению жалобы состоится 6 октября в Мосгорсуде.