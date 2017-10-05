Более тысячи человек эвакуировали из школ Тюмени из-за звонков о минировании

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В четверг вечером в Тюмени были эвакуированы семь школ, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"Эвакуация связана с поступившим телефонными звонками о том, что в семи школах якобы обнаружены подозрительные предметы. Пять школ уже проверены, там ничего не было обнаружено, в двух школах еще проводится проверка", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также добавил, что из школ в общей сложности эвакуированы более 1,2 человек.

Звонки о минировании общественных мест поступают в крупных городах России с 10 сентября.