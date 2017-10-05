Что произошло за день: четверг, 5 октября

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин освободил от должности губернатора Орловской области Вадима Потомского, который подал заявление по собственному желанию и теперь назначен заместителем полпреда президента в ЦФО. Исполняющим обязанности главы региона стал депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков. (О других отставках можно вспомнить из нашей фотогалереи - "Омоложение" губернаторов ).

- Продолжается нобелевская неделя . Премия по литературе присуждена британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро за то, что он "в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну, таящуюся под нашим иллюзорным чувством связи с миром".

- Весь день шли обыски в офисах "Открытой России", у ее сотрудников и их родственников . В СКР заявили , что обыски идут по "делу ЮКОСа" и связаны с иностранным финансированием общественной организации несмотря на признание ее нежелательной в РФ.

- Роскомнадзор пригрозил CNN скорым лишением лицензии. Телеканал должен до 11 октября устранить нарушение, связанное с неправильным указанием в эфире выходных данных.

- Мосгорсуд отменил административный арест на 20 суток начальника штаба оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова, который ему назначили за повторное нарушение порядка организации проведения митингов и демонстраций. Впрочем, спустя несколько часов Волкова снова задержали .

- Инфляция в РФ снизилась до 3% в годовом выражении. По словам главы Минэкономразвития, российская экономика после двух непростых лет вошла в новую фазу экономического роста.

- Почти 50 боевиков группировки "Джабхат-ан-Нусра", в том числе семь командиров, уничтожены ударом российского бомбардировщика в Сирии в провинции Идлиб, сообщили в Минобороны.

- Служба безопасности Украины выдворила в РФ сотрудника российского телеканала НТВ Вячеслава Немышева.

- На Украине Комитет Рады вернул на доработку президентский законопроект, которым особый статус Донбасса продлевается на год.