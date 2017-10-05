В комитете Госдумы призвали США "не затыкать рот" журналистам RT

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Признание телеканала RT в США иностранным агентом нанесет удар по свободе журналистики в мире, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Признание RT иностранным агентом в США является "дорогой в никуда", если это произойдет, то США вынудят Россию принять зеркальные меры , цитирует пресс-служба слова Л.Левина.

"Так уж сложилось, что Америка всегда подавала себя как государство, которое в отстаивании свободы журналистики может являться примером для других стран. (...) Сейчас мы видим, что Америка в своих подходах двигается в сторону Украины, которая просто запретила вещание российских телеканалов и высылает неугодных журналистов из страны", - сказал Левин.

Ранее главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила , что регистрация канала в США в качестве иностранного агента может привести к прекращению его работы в этой стране.