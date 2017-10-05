Оппозиционер Волков доставлен в суд за призывы к несанкционированным митингам

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Преображений суд Москвы в ближайшие часы рассмотрит административное дело в отношении главы штаба оппозиционера Алексея Навального - Леонида Волкова, задержанного в четверг за призывы к участию в несанкционированных митингах.

"Волкову вменяют ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), заседание будет сегодня", - сообщил "Интерфаксу" юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов. Он уточнил, что Волкова обвиняют в том, что он через соцсети призывал граждан к участию в несанкционированных мероприятиях.

В свою очередь пресс-секретарь суда Александра Савельева сообщила "Интерфаксу", что оппозиционер уже доставлен в суд для участия в заседании.

Ранее в четверг Мосгорсуд отменил решение об административном аресте Волкова на 20 суток и отправил дело по подсудности в Нижний Новгород, а сам оппозиционер был освобожден из-под ареста. Заседание по данному правонарушению состоится 9 октября. Тем не менее уже через несколько часов Волкова снова задержали .

Наказание по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) предусматривает штраф от 150 до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток.

Волков был задержан 29 сентября в Нижнем Новгороде. Материалы в отношении него были направлены изначально в Симоновский суд Москвы, но позже переданы по подсудности в Савеловский суд по месту регистрации. Суд 2 октября признал его виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и назначил ему 20 суток административного арест а.

2 октября Симоновский суд Москвы поместил на 20 суток ареста по аналогичному правонарушению и самого Навального . Его защита обжаловала решение суда, заседание по рассмотрению жалобы состоится 6 октября в Мосгорсуде.