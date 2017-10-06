Оппозиционер Волков отправлен под арест на 20 суток

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы признал начальника штаба оппозиционера Алексея Навального - Леонида Волкова виновным в призывах к участию в несанкционированных митингах и отправил его под арест на 20 суток.

"Волков признан виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 20 суток", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Александра Савельева.

В свою очередь защита считает вынесенное решение незаконным и необоснованным. "Конечно, оно будет обжаловано", - сказал юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

Как ожидается, жалоба будет подана в ближайшие дни.

Ранее юрист уточнил "Интерфаксу", что Волкова обвиняют в том, что он на своей странице в Твитере призывал граждан к участию в несогласованных мероприятиях.

Как считает суд, таким образом Волков совершил правонарушение, выраженное в организации несогласованного с властями мероприятия.

В четверг Мосгорсуд отменил решение об административном аресте Волкова на 20 суток по аналогичному правонарушению и отправил дело по подсудности в Нижний Новгород. Оппозиционер был освобожден из-под ареста, но вновь задержан на выходе из здания суда. Как уточнил Жданов, заседание по данному правонарушению будет рассмотрено в Нижегородском райсуде Нижнего Новгорода 6 октября.