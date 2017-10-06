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СМИ узнали о возможной покупке Саудовской Аравией у РФ четырех дивизионов С-400

Сумма сделки составит около $2 млрд

СМИ узнали о возможной покупке Саудовской Аравией у РФ четырех дивизионов С-400
Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400 "Триумф"
Фото: ТАСС, Михаил Джапаридзе

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия может купить у России не менее четырех дивизионов системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф", сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ", ссылаясь на источник, знакомый с ходом переговоров.

"Саудовские военные могут приобрести не менее четырех дивизионов "Триумфов" (на сумму около $2 млрд)", - пишет издание.

По словам источника "Коммерсанта", точные параметры сделки предстоит обсудить на заседании межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое должно состояться в конце октября.

Саудовская Аравия и Россия в ходе визита саудовского короля Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда в Москву достигли договоренности о поставках Эр-Рияду систем ПВО С-400, сообщил в четверг межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Саудовская Аравия может стать третьим иностранным покупателем С-400. Россия подписала контракты на поставку этих систем ПВО в Китай и Турцию.

Теги: Россия, Саудовская Аравия
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