Землетрясение магнитудой 4 произошло у берегов Камчатки

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4, произошедшее в акватории Авачинского залива неподалеку от Петропавловска-Камчатского, сообщает в пятницу Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Сейсмическое событие произошло в пятницу утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 70 километров в 67-ми километрах восточнее краевого центра, расстояние до береговой линии составило 25 километров", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, это землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось.

"Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась", - подчеркивают в спасательном ведомстве.