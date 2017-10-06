Полтора десятка новых лесных пожаров возникло в Приморье за сутки

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Площадь лесных пожаров в Приморском крае за сутки увеличилась на 182 гектара, в лесах региона возникло 15 новых возгораний, сообщает в пятницу пресс-служба департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

Лесопожарные службы за сутки потушили девять из 46 лесных пожаров, еще 10 локализованы, говорится в сообщении.

Пожары в лесах тушили 287 человек, также было задействовано 69 единиц наземной техники, три воздушных судна. Сейчас в лесах края тушат 37 пожаров.

Отмечается, что количество лесных пожаров в регионе выросло из-за нарушения правил пожарной безопасности сборщиками дикоросов.

В Чугуевском и Кавалеровском районах Приморья введен особый противопожарный режим, предлагается ввести его на всей территории края.

В других регионах Дальнего Востока лесных пожаров нет, отмечается в сообщении.

С начала пожароопасного периода на территории Дальневосточного федерального округа зарегистрировано 1955 лесных пожаров на площади более 2,1 млн. га. Основная часть площади приходится на Республику Саха (Якутия) - более 1,6 млн. га.