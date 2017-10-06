Грузовой поезд сошел с рельсов в Тульской области

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Тульской области сошел с рельсов грузовой поезд из 24 вагонов, сообщил "Интерфаксу" в пятницу начальник пресс-службы регионального управления МЧС Максим Пряхин.

"В 2:25 на пульт диспетчера "Единой службы спасения-112" поступило сообщение о сходе с рельсов вагонов грузового поезда на перегоне Малая Андреевка - Турдей на 318 км. На место происшествия незамедлительно были высланы аварийно-спасательные формирования. Есть ли пострадавшие в результате аварии - уточняется", - сказал М.Пряхин.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.

Пресс-секретарь Тульского региона МЖД Олег Трунов сообщил "Интерфаксу", что сход вагонов произошел в районе 2:00 на двухпутном перегоне Малая Андреевка - Турдей в Воловском районе. Поезд состоял из цистерн с топливом. Возгорания нет. На месте происшествия работают восстановительные поезда станций Узловая-1 и Елец, также прибыл пожарный поезд.

"В связи со сходом временно приостановлено движение поездов на перегоне. Проработан альтернативный вариант движения поездов №29 Москва - Липецк и №49 Санкт-Петербург - Кисловодск. Измененный маршрут отразится на графике движения составов", - сказал О.Трунов.

В ОАО "РЖД" создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия.