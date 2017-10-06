Автобус и поезд столкнулись во Владимирской области

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Петушинском районе Владимирской области в результате столкновения автобуса и пассажирского поезда погибли более 10 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по региону.

"ДТП произошло в пятницу в 3:30 на железнодорожном переезде в районе станции Покровка. По предварительным данным, автобус выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, в результате чего произошло столкновение с поездом Санкт-Петербург - Нижний Новгород. В аварии погибли более 10 человек, ехавших в автобусе", - сказал собеседник агентства.

По его словам в настоящее время уточняется количество погибших и их личности.