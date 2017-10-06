Двое взрослых и двое детей госпитализированы с места ДТП под Владимиром

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Четверо пострадавших, в том числе двое детей, доставлены с места автомобильной аварии во Владимирской области в Петушинскую районную больницу, еще одного пострадавшего везет скорая.

С места аварии было доставлено четыре человека: два взрослых мужчины, пятилетний мальчик и девочка года-двух лет, сообщили "Интерфаксу" в Петушинской РЦБ.

"Они находятся в крайне тяжелом состоянии, пятого пострадавшего к нам сейчас везет скорая", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на областное УМВД сообщалось, что в Петушинском районе Владимирской области в результате столкновения автобуса и пассажирского поезда погибли более 10 человек.

"ДТП произошло в пятницу в 3:30 на железнодорожном переезде в районе станции Покровка. По предварительным данным, автобус выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, в результате чего произошло столкновение с поездом Санкт-Петербург - Нижний Новгород. В аварии погибли более 10 человек, ехавших в автобусе", - сказали в УМВД.