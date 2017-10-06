МИД Казахстана проверит информацию о попавшем в ДТП под Владимиром автобусе

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Казахстана пока не владеет информацией об обстоятельствах столкновения во Владимирской области РФ поезда с автобусом, который, по данным СКР, был из Казахстана.

"МИД Казахстана сейчас выясняет обстоятельства произошедшего", - сообщил в пятницу агентству "Интерфакс-Казахстан" руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства республики Ануар Жайнаков.

"Больше ничего не могу сказать", - добавил он, отметив, что более точная информация будет предоставлена позже.

Как сообщалось, в результате столкновения поезда с автобусом на железнодорожном переезде под Владимиром в ночь на пятницу погибли около 16 человек.

По предварительным данным, автобус выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, в результате чего произошло столкновение с поездом Санкт-Петербург - Нижний Новгород. По данным СКР, автобус был с номерами Казахстана.