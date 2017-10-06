Медики подтвердили гибель 15 человек ДТП во Владимирской области

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - По уточненным данным, 15 человек погибли в результате столкновения автобуса с поездом в Петушинском районе Владимирской области, сообщил "Интерфаксу" директор департамента здравоохранения Владимирской области Александр Кирюхин. Ранее сообщалось о 20 жертвах ДТП.

"Это не окончательные цифры, эксперты сейчас выясняют, остался ли кто-нибудь в автобусе", - уточнил собеседник агентства.

По данным Кирюхина, пять пострадавших в аварии сейчас находятся в Петушинской РБЦ, двоих из них готовят к транспортировке во Владимир.