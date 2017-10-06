Водитель автобуса погиб в ДТП с с поездом под Владимиром

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Водитель автобуса, являющийся предполагаемым виновником катастрофы с участием поезда под Владимиром, погиб, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"Об обстоятельствах происшествия известно со слов локомотивной бригады. Эта информация тщательно проверяется, однако обстановка на месте подтверждает их слова", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что бригада поезда получила травмы.

Ранее сообщалось, что у автобуса казахстанские номера.

По последним данным, в результате столкновения поезда с автобусом под Владимиром погибли 15 человек.