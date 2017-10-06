После ДТП с поездом под Владимиром возбудили уголовное дело

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - После столкновения под Владимиром поезда и автобуса, жертвами которого стали по меньшей мере 15 человек, возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу "Интерфаксу" представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

Дело возбуждено по ч. 3 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта).

Короткова добавила, что Московский межрегиональный транспортный прокурор взял расследование дела на личный контроль.

По последним данным, жертвами столкновения автобуса с казахстанскими номерами и поезда стали 15 человек, еще пять человек находятся в больнице, трое из них в критическом состоянии. По одной из версий, виновником ДТП стал водитель автобуса, он погиб. По другой, причиной ДТП была неисправность автобуса.