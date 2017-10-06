В попавшем в ДТП под Владимиром автобусе находились два водителя-казахстанца

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В результате столкновении поезда с автобусом во Владимирской области погиб гражданин Казахстана, сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"По последним данным, во время ДТП во Владимирской области России в пассажирском автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя, граждан Казахстана, один из них погиб, другой находится во временном пункте размещения в городе Покров", - написал Жайнаков на своей странице в социальных сетях.

Ранее пресс-секретарь губернатора Владимирской области Маргарита Шляхова заявила, что в автобусе находились граждане Узбекистана. В то же время сообщалось, что у автобуса были казахстанские номера.

По последним данным, жертвами ДТП стал 21 человек, возбуждено уголовное дело.