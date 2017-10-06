Для расследования ДТП под Владимиром создана специальная комиссия

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Министр транспорта Максим Соколов поручил Ространснадзору создать специальную комиссию пдля расследования аварии с участием пассажирского автобуса и поезда во Владимирской области, сообщает в пятницу Минтранс РФ.

На месте аварии находятся заместитель руководителя Ространснадзора и представители территориального управления ведомства.

В ночь на пятницу произошло столкновение автобуса с поездом в Петушинском районе Владимирской области. По предварительным данным, автобус выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, где столкнулся с поездом Санкт-Петербург - Нижний Новгород.

Всего в автобусе находились 57 пассажиров и водитель.

По данным разным источников, в ДТП погибли от 15 до 21 человека, в числе погибших и водитель автобуса.