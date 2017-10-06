В России

Среди погибших в ДТП с автобусом под Владимиром оказалось более 10 иностранцев

Есть обновление от 09:46

Всего в автобусе находились 57 пассажиров и водитель

Среди погибших в ДТП с автобусом под Владимиром оказалось более 10 иностранцев
Во время ликвидации последствий столкновения пассажирского автобуса и поезда на железнодорожном переезде в Петушинском районе
Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Пассажиры автобуса, погибшие при столкновении с поездом в Петушинском районе Владимирской области, являются иностранными гражданами, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

"Более десяти человек - граждане иностранного государства, находившиеся в момент аварии в салоне автобуса, - погибли", - говорится в сообщении ведомства.

Столкновение пассажирского автобуса и поезда сообщением "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" произошло в ночь на 6 октября на железнодорожном переезде в районе станции Покровка.

Всего в автобусе находились 57 пассажиров и водитель. По данным разным источников, в ДТП погибли от 15 до 21 человека, в том числе и водитель автобуса.

Как сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков, во время ДТП во Владимирской области в пассажирском автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя, граждане Казахстана. "Один из них погиб, другой находится во временном пункте размещения в городе Покров", - уточнил он.

ДТП во Владимирской области

5 фотографий
Теги: Владимирская область, Узбекистан, Казахстан
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
В Минкомсвязи предложили внедрить технологии прогнозирования преступленийВ Минкомсвязи предложили внедрить технологии прогнозирования преступлений
По словам замминистра, соответствующие технологии существуют за рубежом и их нужно перениматьПодробнее
Число жертв столкновения поезда с автобусом под Владимиром выросло до 21 человекаЧисло жертв столкновения поезда с автобусом под Владимиром выросло до 21 человека
По данным властей Владимирской области, в автобусе находились граждане УзбекистанаПодробнее
МИД Казахстана проверит информацию о попавшем в ДТП под Владимиром автобусеМИД Казахстана проверит информацию о попавшем в ДТП под Владимиром автобусе
Следователи сообщили о номерах этой страны у автобуса, столкнувшегося с поездомПодробнее
Прокуратура подтвердила от 14 до 16 жертв ДТП во Владимирской областиПрокуратура подтвердила от 14 до 16 жертв ДТП во Владимирской области
По факту аварии с участием автобуса и поезда начата процессуальная проверкаПодробнее
Автобус и поезд столкнулись во Владимирской областиАвтобус и поезд столкнулись во Владимирской области
Жертвами столкновения стали более 10 человекПодробнее
СМИ узнали о возможной покупке Саудовской Аравией у РФ четырех дивизионов С-400СМИ узнали о возможной покупке Саудовской Аравией у РФ четырех дивизионов С-400
Сумма сделки составит около $2 млрдПодробнее
Оппозиционер Волков отправлен под арест на 20 сутокОппозиционер Волков отправлен под арест на 20 суток
Он признан виновным за призывы к участию в несанкционированных митингахПодробнее
Ложные звонки о минировании делали четыре уехавших за границу россиянинаЛожные звонки о минировании делали четыре уехавших за границу россиянина
В ФСБ выяснили, что они пользовались IP-телефонией и имеют пособников в РоссииПодробнее
Для экс-замминистра культуры Пирумова попросили пять лет колонии по "делу реставраторов"Для экс-замминистра культуры Пирумова попросили пять лет колонии по "делу реставраторов"
Его обвиняют в крупных хищениях при реставрации объектов культурного наследияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 октября6 фото
05 октября
Фотохроника 5 октября
"Омоложение" губернаторов14 фото
05 октября
"Омоложение" губернаторов
Лучшие фото недели10 фото
29 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЧисло жертв столкновения поезда с автобусом под Владимиром выросло до 21 человекаВ РоссииСМИ узнали детали покупки Саудовской Аравией у РФ четырех дивизионов С-400В миреДональд Трамп анонсировал "бурю" после разговора с военнымиВ миреВ Эстонии назвали "излишне оптимистичными" планы по строительству стены на границе с РФСпортСборные Германии и Англии завоевали путевку на ЧМ-2018В миреСтрелковая ассоциация США выступила против усиления контроля над оружием

Верховная рада на год продлила закон об особом статусе Донбасса

Верховная рада на год продлила закон об особом статусе ДонбассаПарламент определил, что особый порядок самоуправления заработает после вывода из региона вооруженных формирований Подробнее

В вооруженных конфликтах в мире за год погибли или пострадали более 8 тыс. детей

В устроенном охранником пожаре в детском саду в Бразилии погибли семь человек

В Минкомсвязи предложили внедрить технологии прогнозирования преступлений

В Минкомсвязи предложили внедрить технологии прогнозирования преступленийПо словам замминистра, соответствующие технологии существуют за рубежом и их нужно перенимать Подробнее

ДТП во Владимирской области

ДТП во Владимирской области5 фото

Попавший в ДТП под Владимиром автобус ехал в объезд поста ДПС

Глава каталонской полиции даст показания в суде о сентябрьских беспорядках

Законопроект Порошенко о реинтеграции Донбасса принят в первом чтении

Сбербанк за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 32 процента

Стороны конфликта в Донбассе обвинили друг друга в нарушениях "режима тишины"

Генпрокуратура потратит миллиард рублей на создание защищенной сети передачи данных

Власти КНДР возобновили работу на южнокорейских предприятиях в Кэсоне

Овечкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Овечкин признан лучшим игроком дня в НХЛПервой звездой он стал благодаря результативной игре против "Оттавы" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции