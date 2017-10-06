Среди погибших в ДТП с автобусом под Владимиром оказалось более 10 иностранцев

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Пассажиры автобуса, погибшие при столкновении с поездом в Петушинском районе Владимирской области, являются иностранными гражданами, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

"Более десяти человек - граждане иностранного государства, находившиеся в момент аварии в салоне автобуса, - погибли", - говорится в сообщении ведомства.

Столкновение пассажирского автобуса и поезда сообщением "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" произошло в ночь на 6 октября на железнодорожном переезде в районе станции Покровка.

Всего в автобусе находились 57 пассажиров и водитель. По данным разным источников, в ДТП погибли от 15 до 21 человека , в том числе и водитель автобуса.

Как сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков, во время ДТП во Владимирской области в пассажирском автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя, граждане Казахстана. "Один из них погиб, другой находится во временном пункте размещения в городе Покров", - уточнил он.