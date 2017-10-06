Штаб для помощи пострадавшим в ДТП создан во Владимирской области

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Штаб по оказанию помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате столкновения автобуса с поездом, создали Владимирской области, соответствующее поручение дала губернатор региона Светлана Орлова.

Столкновение пассажирского автобуса и поезда сообщением "Санкт - Петербург - Нижний Новгород" произошло в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции Покровка.

Всего в автобусе, по предварительным данным, находились 57 пассажиров и водитель. По данным разным источников, в ДТП погибли от 15 до 21 человек. По информации пресс-службы МИД Казахстана, в автобусе были 55 граждан Узбекистана и два водителя, граждане Казахстана, один из которых погиб.

В пресс-службе губернатора уточнила, что двое детей, пострадавших в ДТП, находятся в очень тяжелом состоянии. "Врачи борются за их жизни, к счастью, удалось избежать внутреннего кровоизлияния", - сказали в пресс-службе.