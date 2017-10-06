Более половины россиян заявили о несоблюдении прав пожилых людей

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В России по-прежнему преобладают негативные оценки по вопросу соблюдения прав пожилых людей: 57% жителей страны говорят о несоблюдении прав граждан пенсионного возраста (в 2009 году так считали 67%), сообщает ВЦИОМ.

Обратной точки зрения придерживаются 36% россиян (в 2009 году так думал 21%), свидетельствуют результаты всероссийского телефонного опроса, проведенного 25-26 сентября среди 1200 респондентов.

По данным исследования, 45% опрошенных считают, что к пожилым людям в стране относятся без должного уважения (среди 18-24-летних с этим согласны 39%, в группе 60 лет и старше - 48%), об обратном говорят 50%. 5% ответить затруднились.

В то же время три четверти респондентов (76%) отмечают, что люди преклонного возраста обделены вниманием, противоположной точки зрения придерживается 21% россиян. 3% ответить затруднились.

Главными проблемами стариков респонденты назвали бедность/низкие пенсии (59%) и проблемы со здоровьем (45%).

В топ-5 рейтинга также вошли одиночество (25%), ощущение ненужности (24%), неуважительное отношение со стороны молодежи (18%). Последний фактор почти втрое чаще называют представители молодежных групп (38% среди 18-24-летних), чем сами граждане преклонного возраста (14% среди 60-летних и старше).

Среди других проблем были также названы: ощущение невостребованности в семье (14%), трудности в использовании цифровых технологий (телефоны, интернет и др.) (13%), беспомощность, зависимость от детей, внуков (11%), страх перед будущим (5%), отсутствие активной деятельности (4%) и отсутствие интереса к жизни (3%).