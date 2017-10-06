Следствие назвало основные версии аварии под Владимиром

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Следствие по делу о столкновении поезда и автобуса во Владимирской области рассматривает ряд версий произошедшего, в том числе, вероятность нарушения правил безопасности работниками железной дороги и водителем автобуса, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская.

"Среди причин происшествия рассматриваются нарушения правил эксплуатации как со стороны работников железной дороги, так и водителем пассажирского автобуса", - сказала Марковская.

Она отметила, что рассматриваются и другие версии ЧП.

Столкновение пассажирского автобуса и поезда сообщением "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" произошло в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области.

Всего в автобусе, по предварительным данным, находились 57 пассажиров и водитель. По данным СК, погибли 16 человек, в том числе ребенок. По информации пресс-службы МИД Казахстана, в автобусе были 55 граждан Узбекистана и два водителя, граждане Казахстана.

Обстоятельства ДТП выясняются, после аварии заведены два уголовных дела.