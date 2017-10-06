Акцию сторонников Навального на 10 человек согласовали в Тюмени

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сторонники Алексея Навального планируют провести 7 октября акции в нескольких городах Урала.

Так, согласованный пикет в поддержку оппозиционера состоится в субботу в Челябинске.

"Мероприятие согласовано на той же площадке, где они проводят пикеты регулярно. Обычно заявляют 10-20 участников. В этот раз в заявке также указано 10 человек", - сообщил агентству "Интерфакс" заместитель начальника Управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации Челябинска Павел Магей.

В свою очередь, власти Тюмени не согласовали проведение 7 октября пикета в центре города в поддержку Навального, сообщили агентству в администрации города. Волонтер тюменского штаба Навального сообщил агентству "Интерфакс", что активисты обратились в суд, чтобы оспорить это решение городской администрации. По его словам, 7 октября в городе планируется провести одиночные пикеты.

Сторонники Навального также планируют провести акцию в гайд-парке ЦПКиО в Кургане. "Проведение публичного мероприятия в гайд-парке не требует согласования при численности участников до 100 человек, а площадка у сцены в центральном парке культуры и отдыха это и есть гайд-парк", - пояснил агентству "Интерфакс" организатор акции Михаил Кузовков. Получить оперативный комментарий от администрации города агентству не удалось.

Ранее сообщалось, что свердловские власти согласовали проведение пикета сторонников Навального в Екатеринбурге на альтернативных площадках.