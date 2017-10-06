Мосгорсуд отклонил жалобу на административный арест Навального

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным административный арест на 20 суток, назначенный оппозиционеру Алексею Навальному за неоднократные нарушения порядка организации проведения митингов и демонстраций, передаёт корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: постановление Симоновского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - говорится в решении суда, оглашённом в пятницу.

В жалобе адвокаты просили отменить решение и прекратить производство ввиду отсутствия в действиях Навального состава правонарушения. Кроме того, по словам защитников, оппозиционер незаконно удерживался в полиции более 11 часов и не был обеспечен едой и водой.

2 октября Симоновский суд Москвы назначил Навальному 20 суток административного ареста, признав его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Оппозиционер был задержан 29 сентября на выходе из своего дома, когда собирался поехать на митинг в Нижний Новгород, после чего его доставили в отделение полиции и составили административный протокол.

Как следует из материалов дела, оглашённых в суде, Навальный неоднократно через различные интернет-ресурсы "призывал граждан к участию в несогласованном с органами исполнительной власти мероприятию по адресу Нижний Новгород, площадь Маркина 29 сентября 2017 года", что формирует состав административного правонарушения. Оппозиционер заявил в суде, что виновным себя не считает и полагает, что его преследование связано с политической деятельностью.