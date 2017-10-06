Семьям погибших при пожаре на НПЗ в Нижегородской области выплатят до 100 тыс. рублей

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин распорядился оказать материальную помощь семьям жертв техногенного пожара на заводе ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", сообщает в пятницу пресс-служба губернатора региона.

"По поручению врио губернатора будет выплачена максимально возможная компенсация семьям погибших в размере до 100 тысяч рублей (на одного человека) из резервного фонда областного бюджета", - говорится в сообщении.

Похороны четырех погибших пройдут за счет средств администрации Кстовского района Нижегородской области.

"Администрация Кстовского района и компания "ЛУКОЙЛ" прорабатывают дополнительные меры поддержки семей погибших в техногенном пожаре", - добавляет пресс-служба.

Ранее сообщалось, что при проведении ремонтных работ 5 октября на одном из резервуаров под нефтепродукты на территории предприятия произошло возгорание. В результате пожара погибли четыре рабочих субподрядной организации - ООО "Комплексмонтаж". Предварительно, они выполняли работы по монтажу трубы, ведущей в резервуар.

В пресс-службе "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза" говорили, что пожар произошел из-за нарушения подрядчиком правил безопасности. Угрозы основной промышленной площадке, где расположены производственные объекты завода, нет, производство идет в штатном режиме.

По факту возгорания возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).