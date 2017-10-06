В РПЦ назвали "Матильду" "отработанным медийным шлаком"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви считают, что дискуссии о судьбе "Матильды" переходят из культурной плоскости в политическую.



"Мы сейчас наблюдаем точку перехода - от дискуссии о свободе художника и цензуре к теме христианского аналога ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ). Судьба фильма и режиссера их не интересует, это уже отходы, отработанный медийный шлак", - сказал в интервью "Интерфакс-Религии" первый замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты РФ Александр Щипков.



По его мнению, те, кто занимается раскручиванием этой темы, "сейчас уже находятся в повестке января-марта 2018 года". Щипков пояснил, что ситуация вокруг "Матильды" на руку тем, кто хочет расшатать консенсус, сложившийся в российском обществе в 2014 году после возвращения Крыма, когда у власти появилась мощная социальная опора, что "испугало наших оппонентов". Щипков привел примеры информационных вбросов, которыми, по его мнению, этот консенсус пытались расшатать, а именно тему реновации, вывод на московские улицы несовершеннолетних, "Тангейзер", покемонов – разного рода попытки "раскачать лодку на почве "культурного" столкновения "актуального" и "архаичного", которые, однако, провалились. "Матильда", на взгляд Щипкова, это еще одна подобная попытка.



Представитель церкви высказал мнение, что у российских протестно-либеральных кругов – "дикая нехватка протестных сюжетов, просто голод", поэтому "им нужен помощник, им нужен радикальный контрагент". "Однако в силу упомянутого "крымского консенсуса" его не существует. Не существует, значит нужно создать искусственно, в медиа-пространстве, что они и пытаются делать. Так появляется подставной фундаментализм, о котором начинают говорить как о реальном различного рода "агенты влияния": журналисты, ученые, общественники всех сортов", - считает Щипков.



По его мнению, когда тема "Матильды" через пару месяцев иссякнет, организаторы "бума" вокруг кинофильма "на ее место готовят новую антихристианскую повестку".

В широкий прокат фильм "Матильда" выйдет 26 октября. В нем рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс, в частности, против нее активно выступает депутат Поклонская.