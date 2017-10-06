В столичном штабе Навального сообщили об обыске

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в московском штабе оппозиционера Алексея Навального, сообщается в твиттере штаба.
"В московский штаб нагрянула полиция с обыском. Причину не говорят", - говорится в сообщении.
В московский штаб нагрянула полиция с обыском. Причину не говорят. pic.twitter.com/pwEcQJRJ9V— Штаб Навального МСК (@teamnavalny_mos) 6 октября 2017 г.
Координатор московского штаба Николай Ляскин подтвердил, что в здание прибыла полиция, не уточнив подробностей.