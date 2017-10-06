В столичном штабе Навального сообщили об обыске

Озабоченность Пентагона в связи с интересом Эр-Рияда к российским зенитно-ракетным комплексам в Москве назвали безосновательной Подробнее

Кремль отказался раскрыть детали о планах Саудовской Аравии по покупке С-400

По словам близкого к Кремлю собеседника агентства, ротация глав регионов завершится к середине следующей недели Подробнее

Источник рассказал о смене еще трех губернаторов

Сразу два крупных дорожно-транспортных происшествия с участием пассажирских автобусов произошли в пятницу в центральной части страны Подробнее

В России два ДТП с автобусами унесли жизни более 20 человек. Обобщение

6 октября 13:03

Путин сменил главу Новосибирской области

Вместо Владимира Городецкого врио губернатора назначен Андрей Травников Подробнее

6 октября 10:56

В Минкомсвязи предложили внедрить технологии прогнозирования преступлений

По словам замминистра, соответствующие технологии существуют за рубежом и их нужно перенимать Подробнее

6 октября 09:43

Среди погибших в ДТП с автобусом под Владимиром оказалось более 10 иностранцев

Всего в автобусе находились 57 пассажиров и водитель Подробнее

6 октября 08:31

Число жертв столкновения поезда с автобусом под Владимиром выросло до 21 человека

По данным властей Владимирской области, в автобусе находились граждане Узбекистана Подробнее

6 октября 07:23

МИД Казахстана проверит информацию о попавшем в ДТП под Владимиром автобусе

Следователи сообщили о номерах этой страны у автобуса, столкнувшегося с поездом Подробнее

6 октября 06:35

Прокуратура подтвердила от 14 до 16 жертв ДТП во Владимирской области