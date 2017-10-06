Поток российских туристов за границу в 2017 году вырос на 30%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Выездной поток туристов из России, по данным на конец сентября, вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Он отметил, что Крым - "потерял" 4% туристов.

"Они кивают на Турцию, на валютный курс, на холодный июнь-май, все это имеет место. Но здесь надо ориентироваться на то, что до мая цены были завышены на контракты. Черноморское же побережье (Краснодарского края - ИФ) дало "плюс", - прокомментировал ситуацию агентству "Интерфакс" Барзыкин.

Он подчеркнул, что Крым всегда считался бюджетным направлением для отдыха. Кроме того, регион пока не смог наладить должного взаимодействия с туроператорами. По его мнению, ситуацию может улучшить появление моста и улучшение инфраструктуры.

В целом же по внутреннему туристическому рынку РФ в 2017 году наблюдается рост на 10-13%. Среди зарубежных направлений особой популярностью российских туристов в этом сезоне пользовались Турция, Греция и Кипр.