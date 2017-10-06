В Пензе мужчина взял в заложницы трех женщин в сауне

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции и Росгвардия в пятницу в результате совместной операции задержали в Пензе мужчину, незаконно удерживавшего в сауне трех женщин. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пятницу в пресс-службе регионального УМВД.

"Никто не пострадал. По факту незаконного лишения свободы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127 УК РФ" - сказал собеседник агентства.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.

В свою очередь пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ уточняет, что инцидент произошел в помещении сауны "Галион".

На место происшествия прибыли наряды Росгвардии, которые заблокировали доступ к зданию и оцепили прилегающую территорию. Переговоры с мужчиной результата не дали, и тогда бойцы СОБРа проникли в помещение.

"В ходе штурма спецназ Росгвардии использовал светошумовые гранаты. В результате четких и грамотных действий бойцов спецподразделения злоумышленник был задержан. У задержанного изъяты предметы, схожие по конфигурации с огнестрельным оружием и гранатой РГД", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что нарушитель, мужчина 1985 года рождения, передан полицейским.