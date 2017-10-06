Два калининградца вынесли через дыру в заборе 45 бронзовых иллюминаторов на 4 млн руб.

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Калининградской области раскрыта кража бронзовых штормовых иллюминаторов с территории судоремонтного завода. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО в пятницу.

"Транспортными полицейскими установлено, что подозреваемые в возрасте 33 и 39 лет тайно проникли на территорию завода и совершили хищение 45 штормовых иллюминаторов из полудрагоценного металла. Похищенное имущество жители Калининградской области вынесли через проем в заборе, а затем сбыли бронзовые окна корабля в пункт приема металлолома за 15 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Один из подозреваемых ранее работал сварщиком на этом заводе.

Общий вес похищенного имущества превысил полтонны. Сумма причиненного ущерба составила около 4 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).