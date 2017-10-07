Мединский опроверг информацию о своей госпитализации

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Владимир Мединский в своем твиттере опроверг информацию о своей госпитализации.

"О госпитализации... Разочарую тех, кто полагает, будто меня легко выбить из седла. Работал и буду работать. Ибо главное для нас - результат. (...) Всем искренне переживавшим - спасибо за помощь и поддержку!" - написал министр в своём аккаунте пятницу.

О госпитализации...

Разочарую тех, кто полагает, будто меня легко выбить из седла.

Работал и буду работать.



Ибо… https://t.co/7eQSmIdeAq — Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 6 октября 2017 г.

Также министр опубликовал фото Псковского кремля.

Ранее в пятницу в интернете появилась информация о госпитализации В.Мединского. В министерстве культуры РФ "Интерфаксу" опровергли эту информацию и отметили, что министр проходит плановый осмотр.