Следователи заинтересовались опозданием скорой к умирающему пианисту Клейну

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Следствие в Иркутской области проводит проверку причины опоздания бригады скорой помощи на вызов к солисту областной филармонии Михаилу Клейну, который умер во время концерта в среду.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, доследственная проверка организована после появления в СМИ материала о том, что в Иркутске пациенту не была своевременно оказана медицинская помощь, в результате чего мужчина скончался.

"В сообщении говорится о том, что в Иркутске бригада скорой помощи не оказала своевременную медицинскую помощь пианисту, у которого случился сердечный приступ во время концерта. Врачи, присутствующие на концерте, начали оказывать мужчине первую помощь и вызвали скорую. Однако медики приехали только через 45 минут", - рассказали в региональном СК.

В ходе доследственной проверки следователи намерены установить обстоятельства произошедшего.

Заслуженный артист РФ, солист Иркутской областной филармонии Михаил Клейн умер во время концерта вечером 3 октября в Иркутске, исполняя на рояле свое сочинение - джазовую фантазию "Это все Россия". Он стал играть "Лебединую верность" и внезапно упал. Худрук филармонии Марина Токарская сообщила "Интерфаксу", что "публика была в ужасном состоянии" от произошедшего.

Несмотря на пожилой возраст - Клейну шел 72 год - он не жаловался на здоровье и не страдал какими-либо тяжелыми болезнями.

Министерство здравоохранения Иркутской области 5 октября сообщило, что проводит служебную проверку по факту опоздания скорой помощи на вызов к солисту областной филармонии Михаилу Клейну, который умер во время концерта в Иркутске. Причину смерти артиста устанавливает судебно-медицинская экспертиза.