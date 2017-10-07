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Врачи сообщили о лечении в больницах 16 пострадавших в аварии в Коломне

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - 16 пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Коломне остаются в больницах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Московской области.

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"Осталось на стационарном лечении 16 пострадавших: 11 человек в центральной районной больнице (ЦРБ) Коломны, состояние средней степени тяжести, два человека в ЦРБ города Озеры. Один человек в Подольской ЦРБ №1, состояние средней степени тяжести. Один человек в Центральном военном госпитале №3 имени Вишневского", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавший в результате ДТП ребенок был переведен на лечение в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Амбулаторное лечение проходят 14 человек.

В пятницу в городском округе Коломна произошла авария, в ходе которой автобус, перевозивший людей, опрокинулся. По данным областного Минздрава, в результате аварии погибли пять человек, пострадали 35, из них один ребенок.

Теги: Подмосковье, Коломна
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