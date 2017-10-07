Два сотрудника штаба Навального задержаны в Петербурге

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Полиция задержала в Санкт-Петербурге двоих сотрудников штаба Алексея Навального.

Как сообщают в штабе политика в субботу, в полицию доставлен юрист петербургского штаба Денис Михайлов и сотрудник штаба Михаил Сосин.

В отношении Михайлова составлен протокол по статье "нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Сосину вменяют призывы к митингу в социальных сетях, сообщается в твиттере штаба.

Комментарием полиции "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее Смольный отклонил более десяти заявок на проведение встречи с Алексеем Навальным в центре Петербурга. Как сообщили "Интерфаксу" в среду несколько информированных источников, полиции была дана установка на жесткие действия в случае нарушения закона на Марсовом поле 7 октября.

Накануне Мосгорсуд признал законным административный арест на 20 суток , назначенный Навальному за неоднократные нарушения порядка организации проведения митингов и демонстраций. Оппозиционер был задержан 29 сентября на выходе из своего дома, когда собирался поехать на митинг в Нижний Новгород.