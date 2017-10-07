Сторонники Навального в Перми сообщили о задержании координатора штаба

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Члены штаба оппозиционера Алексея Навального в Перми сообщили о задержании перед протестной акцией координатора штаба Максима Жилина.

Как сообщила "Интерфаксу" член штаба Наталья Вавилова, Жилина задержали в 10:45 утра субботы. Он доставлен в Ленинский райотдел полиции.

"На Максима составлен административный протокол о задержании по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования - ИФ)", - добавила она.

Вавилова, находящаяся в данный момент в штабе, отметила, что "двери и окна штаба блокированы сотрудниками полиции". "Полицейские сообщили, что приехали задержать меня и сотрудницу штаба Наталью Субботину", - пояснила член штаба.

Комментарием полиции агентство "Интерфакс" пока не располагает.